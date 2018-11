Moro é “excelente nome” para assumir Ministério da Justiça, diz Luiz Fux

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou nesta quinta-feira, 1, o anúncio de que o juiz federal Sergio Moro aceitou o cargo de ministro da Justiça no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, afirmando que a “escolha foi a que a sociedade brasileira o faria se consultada”.

“Excelente nome”, afirmou Fux, acrescentando que Moro “imprimirá no Ministério da Justiça a sua marca indelével no combate à corrupção e na manutenção da higidez das nossas instituições democráticas”.

O ministro avaliou que a ida de Moro para a pasta da Justiça prestigia a independência da Polícia Federal, do Ministério Público e do Judiciário. “É um juiz símbolo da probidade e da competência. Escolha por genuína meritocracia”, afirmou.

Moro anunciou nesta quinta-feira que aceitou o convite de Bolsonaro para ser ministro da Justiça. O magistrado disse que se afasta de imediato da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde conduzia a Lava Jato. Ele deverá comandar uma superpasta, sendo responsável também pela área de Segurança Pública e por diferentes órgãos de fiscalização federais.