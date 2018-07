Moro diz que desembargador plantonista não pode mandar soltar Lula

São Paulo – O juiz Sérgio Moro afirmou que o desembargador federal que acatou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 6 de julho não pode mandar soltá-lo. Lula está preso desde o último dia 7 de abril e sua liberdade se tornou um embate jurídico neste domingo.

De acordo com despacho proferido por Moro, juiz da 13ª Vara da Justiça Federal, Rogério Favreto, desembargador plantonista do TRF-4, é “incompetente” para proferir tal decisão.

“O Desembargador Federal plantonista, com todo respeito, é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do Colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e ainda do Plenário do Supremo Tribunal Federal”, disse Moro.