Moro apresenta projeto anticrime

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, apresenta nesta segunda, a governadores e secretários de segurança pública o projeto de Lei Anticrime. A proposta, que deve ser encaminhada ao Congresso nos próximos dias, traz medidas para combater crimes contra corrupção, crime organizado e crime violento. “Na nossa concepção, esses três problemas caminham juntos”, disse o ministro em vídeo postado em redes sociais. Moro definiu o projeto como “simples, mas robusto, com medidas bastante objetivas. É um projeto que interessa a todo o Brasil e a toda sociedade.”

Vale recusou monitoramento

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo desta segunda-feira, pelo menos duas empresas de tecnologia ofereceram à Vale sistemas mais modernos de monitoramento de barragens, mas a mineradora recusou. Uma delas era uma startup carioca apresentou em pelo menos três reuniões com diferentes diretorias da mineradora, entre 2016 e 2018, uma tecnologia de detecção em tempo real de pequenos sinais de ruptura em barragens, segundo a Folha. A proposta da startup complementaria as inspeções quinzenais em campo, principal método usado hoje pela mineradora. A tecnologia combina satélites, drones e sensores para monitorar barragens por imagem, com emissão de alertas em tempo real.

Bolsonaro: sem complicações

O boletim médico divulgado por volta das 17h deste domingo pelo Hospital Israelita Albert Einstein informa que uma tomografia realizada na tarde deste domingo (3) no presidente da República, Jair Bolsonaro, descartou complicações cirúrgicas. Segundo o documento, o presidente continua apresentando evolução clínica estável, permanece sem dor e sem infecção. “[O presidente] foi submetido à tomografia de abdome que descartou complicações cirúrgicas. Encontra-se com sonda nasogástrica aberta [para retirada de acúmulo de líquido no estômago], em jejum oral e nutrição parenteral [por via venosa] exclusiva. Realiza fisioterapia respiratória e motora no quarto e segue com as medidas de prevenção de trombose venosa”.

Morre Sabrina Bittencourt

A ativista Sabrina Bittencourt, que coletou denúncias contra o médium João de Deus e criou o movimento Combate ao Abuso no Meio Espiritual (Coame), morreu por volta das 21 horas deste sábado, 2, em Barcelona, na Espanha. Ativistas dizem que causa da morte foi suicídio. A morte foi confirmada pelo filho Gabriel Baum e por Maria do Carmo Santos, presidente do grupo Vítimas Unidas, criado por mulheres abusadas pelo ex-médico Roger Abdelmassih, com quem Sabrina lutava para coletar provas e reunir vítimas para denunciar crimes sexuais.

May: solução pragmática

A primeira-ministra britânica Theresa May disse neste domingo que buscará uma “solução pragmática” nas negociações com Bruxelas para um impasse parlamentar sobre os termos em que a Grã-Bretanha deixa a União Europeia. A menos de dois meses até que a Grã-Bretanha deixe o bloco em 29 de março, as preocupações aumentam com o risco de uma saída sem acordo. “Quando eu retornar a Bruxelas, estarei lutando pela Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, estarei armada com um novo mandato, novas idéias e uma renovada determinação para chegar a uma solução pragmática que entregue o Brexit que o povo britânico votou”, disse May.

Papa nos Emirados

O papa Francisco chegou neste domingo aos Emirados Árabes Unidos para a primeira visita de um pontífice à península Arábica. A viagem de três dias tem como objetivo melhorar a relação entre a Igreja Católica e os líderes muçulmanos. Antes de embarcar para a viagem, Francisco disse que acompanha com preocupação o conflito do Iêmen e pediu a todos os lados que respeitem os acordos internacionais para permitir a chegada de ajuda humanitária no país. Francisco foi recebido pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi (o maior dos sete emirados que formam o país), Mohammed bin Zayed al- Nahyan. Os dois farão uma reunião fechada nesta segunda.

Patriots vence Super Bowl

O New England Patriots derrotou o Los Angeles Rams por 13 a 3, na noite deste domingo, e venceu pela sexta vez o Super Bowl, a decisão do campeonato americano de futebo. A noite consagrou Tom Brady, 41 anos, quarter back do Patriots, como o maior vencedor da história do esporte, com seis títulos. A NFL, liga de futebol americano, é o campeonato esportivo mais rico do mundo, com faturamento anual de 14 bilhões de dólares.