Moro aceita ser Ministro da Justiça; confira repercussão dos políticos

São Paulo – O juiz Sérgio Moro, famoso por ser responsável pela Operação Lava Jato na 1ª instância, aceitou hoje (1) o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para ser Ministro da Justiça e da Segurança Pública.

Para alguns, Moro ter aceitado o convite foi surpreendente, já que o próprio juiz afirmara no passado que jamais entraria para a política. Também, Moro terá de abandonar a Operação Lava Jato, ainda em andamento. Ele tinha encontro marcado com o ex-presidente Lula no próximo dia 14.

A notícia caiu como uma bomba entre políticos do governo e da oposição. Os comentários se dividem: entre os que desejam boa sorte a Moro e que avaliam que sua ida ao governo será positiva; e os que criticam Moro por “perder a sua imparcialidade” (ou “mostrar que nunca foi imparcial”).

Confira:

Fernando Henrique Cardoso

Ex-presidente do Brasil

Moro na Justiça. Homem sério. Preferia vê-no STF, talvez uma etapa. Fusões de ministérios sim, com prudência. Já vimos fracassos colloridos. Torço pelo melhor, temo que não, sem negativismos nem adesismos. A corrupção arruina s política e o país. Se Moro a combater ajudará o país — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) November 1, 2018

Lula

Ex-presidente do Brasil

João Doria

Governador eleito em São Paulo (PSDB)

Sérgio Moro é um patrimônio moral do Brasil. Ter o juiz Moro como Ministro da Justiça e Segurança Publica dignifica ainda mais o governo Bolsonaro e sinaliza um novo caminho de transparência e verdade na política brasileira. https://t.co/G2q5esVYQE — João Doria (@jdoriajr) November 1, 2018

Dilma Rousseff

Ex-presidente do Brasil

1 De modo ilegal, contra a Constituição, como reconheceu o STF, o Juiz Moro autorizou a gravação e vazou conversa minha com Lula, alimentando o processo de impeachment — Dilma Rousseff (@dilmabr) November 1, 2018

Fernando Haddad

Concorreu à presidência pelo PT

Se o conceito de democracia já escapa a nossa elite, muito mais o conceito de república. O significado da indicação de Sérgio Moro para Ministro da Justiça só será compreendido pela mídia e fóruns internacionais. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 1, 2018

Gleisi Hoffmann

Presidente do PT e senadora (PT-PR)

Moro será ministro de Bolsonaro depois de ser decisivo pra sua eleição, ao impedir Lula de concorrer. Denunciamos sua politização qdo grampeou a presidenta da República e vazou pra imprensa; qdo vazou a delação de Palocci antes das eleições. Ajudou a eleger, vai ajudar a governar — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) November 1, 2018

Guilherme Boulos

Líder do MTST

Sérgio Moro resolveu assumir sua condição de político profissional. Não há problema algum em um juiz deixar a magistratura para fazer política. O problema é ter passado alguns anos fazendo isso vestido de toga. Mais do que nunca, suas decisões estão colocadas sob suspeição. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 1, 2018

Jean Wyllys

Deputado federal (PSOL-RJ)

Sérgio Moro aceita ministério pra combater a corrupção num governo cujo chefe da casa civil será Onyx Lorenzoni, que já admitiu prática de caixa 2, que Moro já afirmou ser pior que corrupção. Pode rir. A piada é essa! — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) November 1, 2018

Joice Hasselmann

Deputada federal (PSL-SP)

1- Acabo de dar entrevista para o The New York Times. Queriam sabe o que eu, como biógrafa do Sergio Moro, achei da escolha dele como Super Ministro da Justiça. Como assim?? Eu amei!!! Depois da eleição do @jairbolsonaro, essa foi a melhor notícia da história recente. 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Joice Hasselmann1️⃣7️⃣ (@joicehasselmann) November 1, 2018

Maria do Rosário

Deputada federal (PT-RS)

É antiético o juiz ter beneficio politico de suas sentenças. Moro prendeu Lula, impediu habeas corpus e barrou sua candidatura.

Será Ministro de quem foi favorecido por isso.

Bols. anunciou prisão de opositores. Moro já prendeu.

Quando começa a parte de “metralhar petralhas?” pic.twitter.com/akBk1XkrEk — Maria do Rosario #LulaLivre (@mariadorosario) November 1, 2018

Ronaldo Caiado

Governador eleito por Goiás (DEM)

A escolha do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça fortalece o combate à corrupção e violência em nosso País. O Brasil se enche de esperança por dias mais tranquilos e seguros. Grande escolha do presidente Bolsonaro. pic.twitter.com/fbpyZQMIKd — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 1, 2018

Flávio Dino

Governador do Maranhão (PCB)

Sérgio Moro aceitar o ministério de Bolsonaro é um ato de coerência. Eles estavam militando no mesmo projeto político: o da extrema-direita. O grave problema é esconder interesses eleitorais por baixo da toga. Não há caso similar no Direito no mundo inteiro. — Flávio Dino (@FlavioDino) November 1, 2018

Janaina Paschoal

Deputada estadual (PSL-SP)

Confesso que sempre tive o nome de Moro em mente para o STF. O fato de um Juiz precisar se exonerar para ocupar cargo no Executivo fez com que eu não pensasse nele para o MJ. Mas temos que abrir a cabeça para novas possibilidades! Afinal, Bolsonaro foi eleito para mudar o país! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) November 1, 2018

Ivan Valente

Deputado federal (PSOL-SP)

Cai a máscara de Moro. Ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, vai trabalhar ao lado de investigados da Lava Jato. Comprova que sempre foi um carreirista e teve atuação seletiva. Reiteramos, vai mandar prender Ônix Lorenzoni? Réu confesso de praticar Caixa 2 da JBS. — Ivan Valente (@IvanValente) November 1, 2018

Manuela D’Ávila

Deputada estadual (PT-RS)

Ao aceitar o convite para ser Ministro da Justiça, Sérgio Moro decide tirar a toga para fazer política. — Manuela (@ManuelaDavila) November 1, 2018

Roberto Jefferson

Presidente do PTB

Se Lula acha que a vida dele vai ficar mais fácil sem o juiz Sérgio Moro a comandar a Vara Federal de Curitiba, pode já ir tirando o cavalo da chuva.

A substituta de Moro, a juíza Gabriela Hardt, é considerada mais dura e exigente que o futuro ministro de Bolsonaro. — Roberto Jefferson (@blogdojefferson) November 1, 2018

Fernando Holiday

Vereador (DEM-SP)

“Pela primeira vez desde a redemocratização, a pasta não será ocupada por indicação partidária. Agora, ele terá um papel fundamental não só no combate à corrupção, mas também no combate ao crime organizado.”

João Amoêdo

Fundador do Partido Novo

Desejo sucesso ao juiz Sérgio Moro nesta nova fase e que se amplie o combate a corrupção e ao crime organizado. Espero também que a Operação Lava Jato continue seu trabalho atuante que tanto tem feito pelo Brasil nos últimos anos. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) November 1, 2018

Lindbergh Farias

Senador (PT-RJ)

“Poucas coisas podem ser mais descaradas do que isto. Sempre alertamos que Moro atuava como militante, e não como magistrado. Depois de interferir no processo eleitoral, vira ministro do candidato beneficiado por ele. Em qualquer lugar do planeta isso seria um escândalo.”

Patrus Ananias

Deputado federal (PT-MG)

ACM Neto

Prefeito de Salvador (DEM)

Durante coletiva de imprensa na Bahia, disse: “O juiz Sérgio Moro já demonstrou o seu compromisso absoluto no combate à corrupção, na defesa intransigente da aplicação da lei para todos,.Portanto, não poderia haver melhor nome. Acho que essa já é uma boa iniciativa do presidente eleito Jair Bolsonaro, porque mostra o compromisso do governo em buscar os melhores quadros, assim como mostra também o compromisso do governo em permitir uma firme posição no combate à corrupção, da defesa da transparência e do conhecimento da lei”

Kim Kataguiri

Deputado federal (DEM-SP)