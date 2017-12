Moreira Franco fala a EXAME hoje com transmissão ao vivo

São Paulo — Um de principais articuladores políticos do governo Temer, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, estará em São Paulo, nesta sexta-feira, para participar do evento Avançar Cidades, que será transmitido ao vivo no site EXAME e no Facebook.

O encontro realizado por EXAME vai discutir iniciativas para as áreas de saneamento básico e mobilidade urbana. A partir das 11 horas, o ministro será entrevistado pelo diretor editorial de EXAME, André Lahóz Mendonça de Barros.

Na entrevista, Moreira Franco vai falar sobre o programa do governo para as cidades e outros temas da pauta política, como a votação da reforma da Previdência.

Logo na sequência, André Lahóz vai moderar o debate entre Alexandre Baldy, ministro das Cidades, José Carlos Rodrigues Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e Gilberto Occhi, presidente da Caixa.

Eles vão debater as alternativas para fazer com que as cidades brasileiras consigam crescer de maneira mais sustentável. Acompanhe ao vivo na página inicial do site EXAME ou no Facebook.