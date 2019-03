Moreira Franco entra com pedido de habeas corpus no TRF2

São Paulo — O ex-ministro e ex-governador do Rio, Wellington Moreira Franco (MDB), entrou nesta sexta-feira, 22, com um pedido de habeas corpus no Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF2). O pedido foi distribuído ao desembargador Antonio Ivan Athié, o mesmo que julgará pedido semelhante feito pelo ex-presidente Michel Temer (MDB).

Temer e Moreira Franco foram presos na quinta-feira (outras oito pessoas também foram presas), na operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato.

Por ser ex-presidente, Temer foi autorizado a ficar em uma sala especial na superintendência da Polícia Federal no Rio.

Já o ex-ministro está detido em uma unidade prisional em Niterói, município vizinho ao Rio, onde também está preso o ex-governador Luiz Fernando Pezão.

Na operação da quinta também foi preso João Batista Lima Filho, conhecido como Coronel Lima, que, segundo o MP, seria braço direito de Temer na organização criminosa comandada pelo ex-presidente durante 40 anos.

A expectativa é que o HC de Temer seja julgado ainda nesta sexta. Enquanto isso, é esperado que o ex-presidente e Moreira Franco deponham nesta sexta-feira à PF.