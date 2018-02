Moreira Franco: Eleição é questão pequena perto da intervenção

O Ministro-chefe da secretaria-geral da Presidência da República, Moreira Franco, afirmou que as eleições presidenciais de 2018 são uma causa muito pequena perto dos episódios de violência no Estado do Rio de Janeiro. Ele negou que a intervenção federal na segurança fluminense tenha fins eleitoreiros e que o objetivo seja favorecer o presidente Michel Temer em uma possível candidatura.

“Não há compromisso e preocupação tão pequena quanto querer subordinar uma política pública essencial e urgente para o Brasil como qualquer missão de natureza eleitoral”, afirmou.

Há a expectativa do governo, no entanto, de que a intervenção da segurança do Rio agrade a população. “As pessoas do Rio estão engajadas em viver em paz”.

Moreira disse também que o presidente Temer recomendou aos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, “que não faltasse recurso” para financiar a intervenção federal no Estado.

Segundo o ministro, a criação do ministério da Segurança Pública, recém anunciada, dá a dimensão da visão do governo sobre a violência no País. “A operação não é localizada. Está no Brasil inteiro. Daí o ministério para coordenar e preservar o direito da sociedade civil de ir e vir.