Moradores relatam tiroteios na zona norte do Rio

Rio – A região entre os morros dos Macacos e São João, na zona norte do Rio, registrou forte tiroteio na madrugada desse sábado, 14, segundo relato de pessoas que moram na região.

A troca de tiros assustou moradores de quatro bairros – Grajaú, Vila Isabel, Engenho Novo e Méier- e teria sido provocada por traficantes das duas comunidades, que são de facções rivais.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) informou, porém, que o comando da UPP Macacos não registrou nenhum acionamento relacionado ao episódio.

De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio (OTT), houve registro de tiros em nove pontos da região metropolitana do Rio na madrugada desse sábado.

Na zona norte da capital, além do Morro dos Macacos, o aplicativo informou eventos também em Realengo, Cachambi e Madureira. Ao longo da Avenida Brasil, houve registro de tiros no Jardim América e na altura do mercado São Sebastião. Na Zona Sul foi feito um registro no Vidigal. Em Niterói, na região metropolitana, o único relato foi no Largo da Batalha.