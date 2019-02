Moradores fecham estrada no Rio para protestar contra mortes

Rio de Janeiro – Moradores de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, interditam os dois sentidos da Estrada do Mato Alto em protesto contra a morte de três crianças atropeladas na manhã de hoje (24) por um ônibus.

Uma das crianças chegou a ser submetida a cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Os moradores reclamam da falta de fiscalização da velocidade dos veículos no local, que tem ocasionado em frequentes acidentes.

Além das três vítimas com morte, o ônibus, da linha Campo Grande à Ilha de Guaratiba, feriu três pessoas: duas estão internadas no Hospital Estadual Rocha, em Campo Grande, e continuam em observação, e o terceiro ferido, também criança, deu entrada na mesma unidade, em estado grave, e foi transferida para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus) informou que o veículo estava com as vistorias do Departamento Estadual de Trânsito e da Secretaria Municipal de Transportes em dia, e acrescentou que o motorista envolvido no acidente está há 24 anos na empresa e tem bom histórico profissional.

A nota também ressalta que vai disponibilizar as imagens das duas câmeras do veículo para a perícia da Polícia Civil para esclarecer as causas do acidente e promete prestar todo apoio e assistência às vitimas e seus familiares.