Monica Iozzi ironiza juiz Sérgio Moro no Instagram

São Paulo – A atriz Monica Iozzi usou seu Instagram na manhã desta sexta-feira (6) para ironizar o juiz federal Sérgio Moro, que expediu o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem. Crítica à operação Lava Jato e simpatizante da esquerda, Monica publicou uma foto em que o magistrado que conduz a operação aparece rindo ao lado do tucano Aécio Neves.

Também estão na imagem o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência, Geraldo Alckmin, e o presidente Michel Temer. Acima da foto, em letras garrafais, uma legenda: “Super-Moro”.

“Viva Moro! Tenho certeza que, assim que Temer, Aécio e Alckmim perderem o foro privilegiado, ele prende os três”, escreveu.“Ah! E o Serra também! O ex-presidente da Odebrecht disse pra Lava-Jato que deu 52 milhões de reais pro José Serra. Certeza que o Moro vai mandar prender o Serra também”.

A atriz disse ainda que está “indo dormir tranquila”, chamou Moro e os ministros do STF de “honestos, imparciais, nossos heróis” e disse que eles vão “acabar com a corrupção no Brasil”. Confira o post completo a seguir:

Um decreto do juiz federal determinou, na tarde da última quinta-feira (05), a prisão do ex-presidente. O petista tem até às 17h de hoje para se apresentar à Polícia Federal em Curitiba. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.