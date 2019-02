Ministro do Turismo é exonerado para tomar posse como deputado

Brasília – O ministro do Turismo, Marcelo Henrique Teixeira Dias, conhecido como Marcelo Álvaro Antonio, foi exonerado do cargo para tomar posse do mandato de deputado federal nesta quarta-feira, 6, explicou a assessoria da pasta. Ele retornará ao cargo no Executivo na quinta-feira (7), depois de cumprir a formalidade na Câmara, assim como ocorreu com os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura) e Osmar Terra (Cidadania).

Os três foram exonerados na sexta-feira, dia 1º, tomaram posse como deputados e participaram da eleição interna – e já foram renomeados para a equipe do presidente Jair Bolsonaro.

Marcelo Álvaro Antonio foi reeleito pelo PSL de Minas Gerais no ano passado, com a maior votação do Estado (230.008 votos), mas não pôde assumir o cargo na última sexta-feira, junto com os outros 512 deputados, por questões de saúde. Um de seus assessores disse que o deputado passou por um procedimento cirúrgico e ainda está se recuperando. Segundo a Câmara, ele teria até 30 dias para tomar posse na Casa.

Na agenda desta quarta-feira de Marcelo Álvaro Antonio, há dois compromissos, ambos na Câmara dos Deputados. Ele vai participar da solenidade de relançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo (FrenTur) pela manhã e de reunião do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) à tarde.