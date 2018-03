Rio de Janeiro – O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse nesta quinta-feira que a situação de abastecimento de eletricidade no Brasil já está normalizada após o forte apagão que atingiu principalmente as regiões Norte e Nordeste na quarta-feira.

“Não há risco de abastecimento e de geração no país”, disse Coelho Filho em evento no Rio de Janeiro, acrescentado que espera um novo diagnóstico do Operador Nacional do Sistema sobre o problema em 10 dias.