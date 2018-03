Ministro das Cidades se filia ao PP

Brasília – O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, se filiou na noite desta quarta-feira, 14, ao PP, partido com a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados.

A filiação de Baldy tinha sido acertada desde novembro do ano passado e fez parte do acerto entre um consórcio de partidos que garantiu a indicação dele para o comando da Pasta.

Deputado licenciado, Baldy disse que ainda não decidiu se deixará o Ministério das Cidades para retomar o mandato e poder disputar reeleição para Câmara. O ministro tem até 7 de abril para tomar a decisão, prazo final previsto pela legislação eleitoral para que ministros que disputarão as eleições de outubro se desincompatibilizem dos respectivos cargos.

A cerimônia de filiação ocorreu na sede do PP, no prédio do Senado Federal, e contou com a participação de lideranças de outros partidos. Entre elas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que lançou pré-candidatura à Presidência da República na semana passada e de quem Baldy é um dos principais aliados.