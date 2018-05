Ministro da Saúde usou verba da Caixa em compra de lotérica, diz Folha

São Paulo – Segundo o jornal Folha de S. Paulo, investigações da Caixa Econômica Federal revelam que o atual ministro da Saúde, Gilberto Occhi, teria usado dinheiro do banco na compra de uma casa de lotérica vendida por seu filho e seu enteado em Alagoas.

De acordo com a publicação, 200 mil reais teriam sido transferidos para uma prefeitura local e, posteriormente, destinados à conta de uma das lotéricas negociadas. Occhi era superintendente nacional de Gestão da Caixa no Nordeste.

Em 2011, informa o jornal, Gustavo Occhi, filho do ministro, e Diogo Andrade dos Santos, filho de sua esposa, tinham concessão para explorar três casas lotéricas no estado – que foram vendidas em 2013. Resultado: com a venda, os familiares do atual ministro teriam recebido ao menos 100% do valor que pagaram inicialmente.

Em nota, Gilberto Occhi afirmou ao jornal que a licitação para as lotéricas em Alagoas “respeitou toda a legislação vigente à época” e que “não há possibilidade de intervenção de qualquer pessoa no processo.”

