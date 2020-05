Ministro da Saúde lamenta 10 mil mortes causadas pelo coronavírus no País

O ministro da Saúde, Nelson Teich, lamentou, neste domingo, por meio das redes sociais, a marca de 10 mil mortes no país provocadas pelo coronavírus (covid-19) neste domingo, 10.

Ele se solidarizou com as famílias das vítimas e deixou um recado em homenagem ao Dia das Mães. “E quero falar principalmente pra aquelas mães que hoje choram a perda de seus filhos e para os filhos que hoje não podem comemorar o dia com suas mães. Para esses, deixo aqui meus sentimentos e meu compromisso de fazer o meu melhor para que vençamos rápido essa terrível guerra.”

Teich também deixou uma mensagem para as mães que trabalham nos hospitais, farmácias, supermercados e transportes. Segundo o ministro, estas profissionais fazem com que o país continue funcionando e para isso se privam de estar com suas famílias. Veja abaixo:

//www.instagram.com/embed.js