Weintraub repete acusações contra universidades com base em reportagens

São Paulo – O ministro da Educação, Abraham Weintraub, reafirmou durante debate na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (11) que há plantações de maconha e produção de drogas sintéticas nas universidades federais brasileiras.

As acusações foram feitas sem apresentar novas provas e com base em reportagens que já foram apuradas posteriormente pela polícia e não registraram responsabilização ou envolvimento das instituições.

O ministro foi convocado pela Comissão de Educação, por 22 votos a oito, para explicar estas acusações, feitas inicialmente em entrevista ao Jornal Cidade Online no dia 21 de novembro.

“Você tem plantações de maconha, mas não são três pés de maconha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Porque orgânico é bom contra a soja para não ter agroindústria no Brasil, mas na maconha deles eles querem toda tecnologia a disposição”, disse ao jornal.

Na comissão, o ministro reproduziu uma reportagem da TV Record que apresentou uma plantação de maconha encontrada pela polícia no campus da Universidade de Brasília (UnB). Na ocasião, os policiais recolheram mudas, ainda em vasos, que eram manipuladas por três alunos da universidade.

A investigação do episódio depois viria a constatar que a plantação não estava em área da universidade, e os jovens não foram condenados por tráfico de drogas.

O vídeo causou indignação e aplausos entre os deputados presentes. A pedido da deputada Rosa Neide (PT-MT), a reitora da UnB, Márcia Abrahão Moura, passou então a participar da reunião.

Uma segunda reportagem veiculada pela Rede Globo também foi reproduzida como suposta prova de que havia produção de drogas sintéticas na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). De acordo com a reportagem, os traficantes processavam as drogas no interior do laboratório de química.

Em nota de esclarecimento ainda em novembro, o Conselho Universitário da UFMG informou que com o fim das investigações, foi comprovado que “nenhum dos acusados é estudante ou servidor da UFMG” e que “não há na sentença qualquer prova ou sequer indício que ampare a acusação improcedente de que houve uso dos laboratórios de química da UFMG para a fabricação de drogas ilícitas”.

Weintraub ainda apresentou outras reportagens mostrando consumo e venda de drogas dentro de universidades. “As provas encontram-se em material acessível na internet”, disse o ministro.

Margarida Salomão (PT-MG), uma das requerentes, afirmou que o ministro desconhece as universidades brasileiras e seu impacto na pesquisa no Brasil e no mundo.

“O que nós vimos aqui apresentado é uma sequência de telejornais, uma sequência de apresentações sensacionalistas que tratam de uma forma indevida eventos que já foram apurados”, declarou.

No caso da UFMG, a deputada lembrou que o delegado Rodolfo Machado, responsável pelo caso, identificou que os suspeitos não eram alunos da universidade.

“Além disso, o juiz de direto responsável pela ação afirma que não existe nenhuma prova que a direção das faculdades serviram de palco para o delito ou tenham de alguma forma concorrido para o fato criminoso, ou mesmo oficialmente classificado como ocorrência”, disse Salomão.

Questionado pelos deputados sobre os 39 quilos de cocaína encontrados no avião da Força Aérea Brasileira (FAB), durante uma viagem presidencial a Espanha para reunião do G-20, o ministro se irritou. “Eu não vim aqui pra ficar de palhaçada”, disse. “O assunto é sério, é a vida de jovens”.

O deputado Bacelar (Pode-BA), autor de um dos requerimentos de convocação e vice-líder do Podemos, afirmou que caso seguindo a mesma linha de raciocínio do ministro, de “domínio do fato” no caso das universidades – ele poderia afirmar que Bolsonaro tem responsabilidade nas drogas do avião da FAB.

“Ou ele [deveria ser responsabilizado] ou o gabinete institucional. Porque é um espaço muito menor, ministro, do que um campus de uma universidade. Porque tinham muito menos pessoas nesse avião do que 50 mil alunos de uma instituição de ensino”, declarou.

Bacelar disse também que não acredita que Weintraub tenha cometido crimes ao fazer tais declarações, mas que vai oficializar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) um pedido de intimação ao ministro para que esclareça as acusações. “Não são as universidades brasileiras ministro, são casos isolados, fruto de uma sociedade doente”, conclui.

Otoni de Paula (PSC-RJ), disse que compareceu ao debate para “defender” o ministro, a pedido de um assessor especial do Ministério da Educação (MEC). Ele resgatou a entrevista de Weintraub ao Jornal da Cidade Online para embasar sua fala.

“Eu queria que a esquerda provasse que em algum momento o senhor acusa algum reitor. Eu quero que a esquerda prove que em algum momento o senhor acusa até mesmo a universidade enquanto instituição. Eu queria que eles dessem a prova”, declarou.

Ao final da sua fala, o deputado propôs a criação de uma comissão externa para que sejam analisadas as denúncias feitas pelo ministro, sem que haja a obrigação de avisar previamente as reitorias das universidades sobre as visitas a serem realizadas nos campi.