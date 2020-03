Saúde espera contraprova sobre possível 3º caso de coronavírus em SP

São Paulo — O Ministério da Saúde investiga um possível terceiro caso positivo de coronavírus na cidade de São Paulo. Em nota divulgada nesta quarta-feira (04), a pasta afirma que exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra. Na capital paulista, dois casos já foram confirmados.

Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde afirmou que o número de casos suspeitos no país avançou para 488, alta de 55.

O estado de São Paulo continua na liderança do ranking de casos suspeitos, com 130 (além de contar com os dois confirmados), seguido por Rio Grande do Sul (82), Rio de Janeiro (62) e Minas Gerais (58).

Acre, Amapá, Tocantins e Roraima seguem como os únicos estados que ainda não registraram suspeitas.