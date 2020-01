Ministério da Saúde confirma 3 casos suspeitos de coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que o Brasil tem três casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, localizados em Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

“Os pacientes se enquadraram na atual definição de caso suspeito para NCOV-2019 (o novo coronavirus), estabelecido pela OMS (Organização Mundial de Saúde), ou seja, apresentou febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório e viajou para área de transmissão local nos últimos 14 dias”, disse o ministério em nota.

“A Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou o nível de alerta para alto em relação ao risco global do novo coronavírus, por isso, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade. Com quase três mil casos confirmados, segundo o último boletim da OMS, todo o território chinês passa a ser considerado área de transmissão ativa da doença”, acrescenta a nota.

Mais cedo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou o primeiro caso suspeito no país, o de uma paciente que esteve na cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do surto do vírus.

“Nós temos hoje um caso suspeito de uma paciente que viajou para a cidade de Wuhan até 24 de janeiro. É um caso importado, ou seja, um pessoa que veio desse local”, disse o ministro em entrevista coletiva em Brasília, transmitida pela televisão.

“Ela apresentou sintomas compatíveis com o protocolo da suspeita, o estado geral dessa paciente é bom, ela se encontra estável, não tem nenhuma complicação, não há evidência ainda de que o vírus esteja, de qualquer maneira, circulando. É um caso importado, ela está em isolamento e os 14 contatos mais próximos estão sendo acompanhados”, acrescentou.

Segundo Mandetta, mais de 7 mil rumores de coronavírus foram analisados pelo ministério, dos quais 127 exigiram a verificação se estavam dentro de um padrão, resultando em 1 caso suspeito.

O ministério não deu detalhes sobre os pacientes de Porto Alegre e Curitiba e tampouco informou sobre o estado de saúde de ambos.

O governo da China anunciou nesta terça-feira que 106 pessoas morreram devido ao novo coronavírus descoberto em Wuhan, que está se espalhando pelo país. O número total de casos confirmados na China aumentou para 4.515 em 27 de janeiro, segundo a Comissão Nacional de Saúde do país.

De volta ao Brasil, após viagem à Índia, o presidente Jair Bolsonaro disse a jornalistas nesta terça que iria procurar o ministro da Saúde para se inteirar da situação no país.

“A OMS está dando grau máximo à possibilidade desse vírus se espalhar pelo mundo. Isso já aconteceu em outros momentos, como o H1N1, então temos que ficar preocupados”, disse Bolsonaro. “Vou agora de manhã atrás do Mandetta tomar pé do que está acontecendo no momento.”