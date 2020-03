Ministério da Saúde atualiza para 37 os casos de coronavírus no Brasil

São Paulo — O Ministério da Saúde atualizou na tarde desta quarta-feira, 11, para 37 o número de infectados pelo coronavírus (Covid-19) em todo o Brasil. No último balanço eram 34 casos. O total de suspeitos está em 876.

O número de infectados no Rio de Janeiro subiu para dez. O Rio Grande do Sul confirmou o segundo caso no estado, desta vez em Porto Alegre. São Paulo manteve o mesmo número de casos do último levantamento (19). Na Bahia há dois. Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais têm um caso confirmado cada.

O Distrito Federal aparece no relatório do Ministério da Saúde com apenas um infectado, mas na manhã desta quarta-feira, mais um caso foi confirmado na capital federal. Trata-se do marido da primeira infectada. Ele fez exames após determinação judicial.

O caso mais grave de internação é da paciente do DF. Segundo boletim da Secretaria de Saúde, a mulher segue internada em isolamento na UTI em estado “grave, instável, com suporte ventilatório e hemodinâmico”. A paciente apresenta síndrome respiratória aguda severa, com piora do quadro respiratório, apresentando ainda um pico febril.

Internação compulsória no RJ

O governador do RJ, Wilson Witzel, publicou nesta quarta-feira, 11, um decreto no Diário Oficial do Estado que autoriza a internação compulsória de pessoas com suspeita de estarem infectadas pela doença no estado.

Nesta quarta-feira, em Brasília, ele defendeu a medida. “Há uma discussão jurídica sobre a internação compulsória. Eu tenho uma visão de que, quando se trata de saúde pública, de coletividade, o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse da coletividade”, disse.

Para Witzel, que desde ontem cumpre agenda em Brasília, o Estado tem poder de polícia, assim como as autoridades sanitárias, e podem usar desse poder para preservar a integridade física.

O governador destacou que o Código Penal brasileiro esclarece a questão do excludente de ilicitude e, no Artigo 25, um deles é o estado de necessidade, para preservar a vida alheia ou a própria vida . “A internação compulsória pode e deve ser com critérios, conscientizando as pessoas da necessidade de fazer o isolamento por um período de 15 dias, até que se afastem as possibilidades de contaminação. Acredito que estamos chegando a um bom ponto”, disse.

Pandemia

Mais cedo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o coronavírus como pandemia nesta quarta-feira (11). A doença já deixou mais de 4 mil mortos e cerca de 120 mil infectados no mundo — a maioria na China, Itália e Irã, países com as maiores incidências do vírus.

“Esta não é somente uma crise de saúde pública, mas uma crise que vai afetar todos os setores — e todos eles precisam estar envolvidos na luta contra o vírus”, afirmou a Organização em uma série de tuites, também salientando a importância de as pessoas não entrarem em pânico apesar da nova definição.