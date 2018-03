Ministério da Integração passa a compor Comitê Gestor do Fies

Brasília – O governo federal alterou o decreto que, em setembro de 2017, instituiu o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CGFies). De acordo com o novo texto, o colegiado agora contará também com um representante do Ministério da Integração Nacional.

Além disso, integrantes de autarquias vinculadas ao Ministério da Educação também poderão integrar o comitê, que já tinha em sua composição representantes dos Ministérios da Educação, Fazenda, Planejamento e da Casa Civil da Presidência. As mudanças estão publicadas em decreto no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 9.

O decreto também diz que está entre as competências do CGFies aprovar e encaminhar ao MEC as condições da garantia obrigatória do FG-Fies para o estudante, as regras e as condições aplicadas ao aproveitamento dos descontos concedidos sobre os encargos educacionais de caráter coletivo e regras de abatimento.

Pelo texto, o grupo técnico responsável por assessorar o CGFies “promoverá reuniões com representantes de instituições de ensino e de alunos com o objetivo de ouvi-los sobre o aprimoramento do Fies.”