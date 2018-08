Ministério da Fazenda isola acessos de prédio principal por manifestações

Brasília – À espera das manifestações prometidas para esta quarta-feira, 15, na Esplanada dos Ministérios, o edifício-sede do Ministério da Fazenda está com seus acessos fechados no período da manhã.

Embora as vias ainda estejam liberadas, as portarias do prédio principal da pasta estão isoladas por soldados da Força Nacional de Segurança Pública. A entrada ao prédio principal se dará apenas pelos edifícios anexos, que ficam em uma rua paralela à Esplanada.

Por enquanto, poucos manifestantes começam a se concentrar nas imediações do edifício principal do ministério.

Os protestos desta quinta estão sendo liderados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), que defende a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República.

O MST planeja um ato em frente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no período da tarde em favor do ex-presidente Lula, preso desde abril em Curitiba em decorrência das investigações da Operação Lava Jato.