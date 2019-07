Ministério da Agricultura analisa alta de 88% no desmatamento na Amazônia

Brasília — A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o aumento de 88% no desmatamento na Amazônia Legal brasileira registrado em junho, em relação ao mesmo mês no ano passado, é “um número muito significativo para aparecer em um mês”. Segundo ela, a pasta está fazendo uma análise para saber o que o dado significa, levantando inclusive a possibilidade de haver distorções (na comparação) nas imagens de satélite devido a menor quantidade de nuvens no período. Os dados consolidados do mês foram inseridos no sistema Terra Brasilis, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O aumento expressivo foi divulgado poucos dias após a conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, que tem um capítulo voltado para desenvolvimento sustentável e proteção ao meio ambiente. A ratificação do tratado depende do aval do Parlamento Europeu, que registrou na última eleição um crescimento dos “Verdes”, que representam o quarto maior grupo de parlamentares na nova legislatura.

Na terça-feira, 2, o ministro francês do Meio Ambiente, François de Rugy, afirmou que o tratado “só será ratificado se o Brasil respeitar os seus compromissos”, especialmente em relação à luta contra o desmatamento da Amazônia. Mais cedo, a porta-voz do governo francês havia indicado que “a França não está pronta para ratificar” o compromisso.