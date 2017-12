Ministério assina contratos de saneamento no valor de R$951,2 mi

São Paulo – O Ministério das Cidades anunciou nesta sexta-feira a assinatura de 24 contratos de financiamento com companhias estaduais de saneamento, no âmbito do programa Saneamento para Todos, no valor somado de 951,2 milhões de reais.

As ações vão atender aos Estados de Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Goiás. O maior aporte em investimentos, no valor de 341,3 milhões de reais, vai para duas ações de abastecimento de água em Goiás.

Somadas as contratações desta sexta-feira, a Caixa vai atingir o montante de 4,084 bilhões de reais em financiamento ao setor de saneamento ambiental em 2017.

O anúncio dos investimentos será feito em evento no Ministério das Cidades com a presença do titular da pasta, Alexandre Baldy, do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e do presidente da Caixa, Gilberto Occhi.