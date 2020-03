Minha Casa Minha Vida receberá pessoas em quarentena por coronavírus

Da Redação, com Estadão Conteúdo

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou nesta quinta-feira, 18, que o governo oferecerá imóveis do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para pôr pacientes da covid-19 em quarentena que não ficarem em hospitais.

“Uma série de empreendimentos está acabada ou em vias do seu término”, disse, no anúncio de medidas contra o coronavírus.

Ele pontuou que as unidades serão disponibilizados ao Ministério da Saúde se houver necessidade. Marinho também afirmou que o Poder Executivo aguarda entre esta quarta-feira (18) e esta quinta-feira (19) a aprovação do decreto de calamidade pública, pedido ao Congresso.

A ideia é trabalhar com a disponibilização de recursos para Norte e Nordeste por meio dos fundos constitucionais. Além disso, o ministro do Desenvolvimento Regional afirmou que a estrutura da Defesa Civil estará a serviço de informar a população sobre cuidados, postos de atendimento e eventuais emergências.

Alimentos

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, garantiu que o País não ficará desabastecido de alimentos durante a crise provocada pelo coronavírus. “Não precisamos ter nenhuma expectativa negativa de que não teremos alimentos para nosso povo”, disse ela, conforme nota do Ministério da Agricultura.

Ainda segundo ela, a agropecuária brasileira “segue produzindo com êxito e abastecendo o mercado”. Ela tranquilizou também a população quanto à oferta de produtos alimentícios no varejo. Conforme a nota, o monitoramento de rotina feito pela pasta não verificou nenhum indício de problemas no abastecimento.