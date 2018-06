MG registra quinze casos de ônibus incendiados no final de semana

Quinze ônibus do sistema público de nove municípios de Minas Gerais foram incendiados nos últimos dois dias, segundo a Polícia Militar (PM) do estado. Além de Belo Horizonte, onde ataques ocorreram na madrugada de hoje (4), Alfenas, Guaxupé, Itajubá, Pouso Alegre, Santa Luzia, Uberaba e Uberlândia também registraram casos desde a tarde deste domingo (3). Na cidade de Passos, a 350 quilômetros da capital, dois homens atearam fogo a um prédio desocupado, por volta das 20h de ontem.

A Diretoria de Inteligência da PM não confirma as especulações de que os ataques tenham ligação com membros de facções criminosas. A polícia também comunicou que suspeitos já foram detidos, mas que a corporação ainda está reunindo informações e fazendo o levantamento do número de prisões cumpridas. Até agora não a registro de pessoas feridas nos ataques.

A série de ataques teve início em Uberlândia, no bairro Morumbi, onde um grupo de homens incendiou um coletivo, às 15h. Uma hora depois, em Uberaba, no bairro Jardim Primavera, cinco encapuzados incendiaram outro veículo.

A polícia também apura outros duas ocorrências em Uberlândia, às 16h50, na região de Segismundo Pereira, local em que os autores do crime, após serem surpreendidos por policiais militares, fugiram para uma zona de mata, e às 18h50, no bairro Lagoinha, onde um ônibus e uma agência bancária do Banco do Brasil foram atingidos pelo fogo.

Por volta das 16h40, um incidente ocorria próximo à fronteira de Minas Gerais com São Paulo, em Itajubá, quando um grupo de homens tentou incendiar um ônibus e foi cercado pela polícia.

Em Alfenas, Guaxupé e Pouso Alegre, os ataques ocorreram na parte da noite, de acordo com a PM. Em Guaxupé, às 21h de ontem, um grupo de homens provocou um incêndio que atingiu cinco ônibus, e, em Pouso Alegre, dois ataques foram registrados, um envolvendo dois indivíduos armados e outro causado por adolescentes.

Em Belo Horizonte e Santa Luzia, região metropolitana da capital mineira, três incêndios foram registrados às 22h desse domingo. Mais dois ataques aconteceram hoje; um no começo da madrugada e outro às 4h. Eles ocorreram nos bairros de Alto dos Pinheiros e no Santa Mônica e foram rapidamente controlados, causando poucos estragos aos veículos, informou a polícia.