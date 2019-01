Militares de Israel chegam

Um grupo des 136 militares de Israel chegaram a Minas Gerais na noite deste domingo para ajudar nas buscas por sobreviventes em Brumadinho. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), recepcionou o grupo na pista do aeroporto. A tropa vai seguir para Brumadinho, onde vai ajudar nas buscas por vítimas do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, da Vale. Os trabalhos devem começar na manhã desta segunda-feira.

Resultados do Sisu

O Ministério da Educação (MEC) divulga hoje (28) o resultado Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pela internet e pelo aplicativo do Sisu. Os estudantes que não foram selecionados podem participar da lista de espera a partir de terça-feira (29). Aqueles que foram selecionados devem fazer a matrícula nas instituições de ensino no período de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em seu edital próprio.

Wyllys: ameaças desde 2012

As ameaças ao deputado federal Jean Wyllys (PSOL), que decidiu deixar o Brasil, são investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal desde 2012. O grupo autor das ações terroristas é alvo de pelo menos duas operações policiais: a Intolerância e a Bravata. Marcelo Valle Siqueira Mello, um dos autores, foi condenado em 2012 e 2018. Mello integra o grupo intitulado “Homens Sanctus” e foi preso em maio do ano passado, no âmbito da Operação Bravata. Ele foi condenado a 41 anos de prisão e pagamento de R$ 1 milhão pelo juiz federal Marcos Josegrei da Silva, da 14.ª Vara Federal em Curitiba. O magistrado foi o primeiro a usar a nova Lei Antiterrorismo no Brasil.

Juíza endurece regras de visitas a Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Lava Jato, não pode mais receber visitas do ex-prefeito Fernando Haddad em qualquer dia da semana, nem se reunir mais com líderes religiosos toda tarde de segunda-feira, em sua cela especial na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Em decisão datada de sexta-feira passada, 25, a juíza federal Carolina Lebbos Moura endureceu as condições do ex-presidente no cárcere. O petista está preso desde 7 de abril do ano passado, cumprindo pena de 12 anos e um mês de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP).

Israel reconhece Guaidó

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou no Twitter que Israel reconhece a “nova liderança” na Venezuela. “Israel se junta aos Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da América Latina e países da Europa no reconhecimento da nova liderança na Venezuela”, escreveu ele em sua rede social. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, declarou-se presidente interino do país durante manifestações pela renúncia de Nicolás Maduro. Desde então, Guaidó foi reconhecido por diversos países, inclusive o Brasil.

Solidariedade papal

O papa Francisco expressou seu pesar neste domingo (27), no Panamá, pelas vítimas da explosão de um ducto no México e pelo colapso de uma barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, tragédias que deixaram até o momento mais de 100 mortos. “Desejo expressar meus sentimentos de pesar pelas tragédias que atingiram o estado de Minas Gerais, no Brasil, e o estado de Hidalgo, no México”, disse Francisco durante a oração do Ângelus, na Cidade do Panamá. Em 18 de janeiro, pelo menos 114 pessoas morreram na explosão de um ducto que havia sido perfurado para o roubo de combustível no estado de Hidalgo. No Brasil, 58 pessoas morreram e cerca de 300 continuam desaparecidas depois da ruptura de uma barragem na sexta-feira, em Brumadinho, no estado de Minas Gerais.

74 anos da libertação de Auschwitz

Sobreviventes e delegações de vários países lembraram neste domingo em Auschwitz-Birkenau o 74º aniversário da libertação deste campo de concentração, onde os historiadores estimam que mais de um milhão de pessoas foram assassinadas. Os atos começaram com uma oferenda de flores no local do antigo campo de extermínio. Durante o ato, vários ex-prisioneiros compartilharam suas experiências com os presentes, para depois se unirem em uma oração em memória das vítimas. Entre os presentes em Auschwitz-Birkenau esteve o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki.