Militar no Rio morre por provável “exaustão térmica”

Em nota divulgada à imprensa, o Comando Militar do Leste (CML) informou hoje (20) o falecimento do 3º sargento Gabriel Trettel Telles. Ele servia em uma unidade sediada na Vila Militar (RJ), e morreu em decorrência de complicações causadas por “provável exaustão térmica” durante teste de aptidão física para ingresso em curso de especialização operacional.

De acordo com o CML, o militar cumpria no último dia 17, “de modo individual”, a bateria de exercícios regulamentares requeridos, quando se sentiu mal, sendo levado imediatamente para o Hospital Geral da Vila Militar e, em seguida, para o Hospital Central do Exército.

Ali, “apesar de realizados todos os procedimentos e protocolos para a sustentação da vida, lamentavelmente veio a óbito na noite do dia 19 de janeiro”, informa a nota.