Militar mantém mulher e filhos reféns em Cascadura, na zona norte do Rio

São Paulo — Um homem armado, identificado como o tenente-coronel do Exército André Luiz, mantém desde a noite de terça-feira, 14, a mulher e dois filhos gêmeos reféns em um apartamento em Cascadura, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo informações da GloboNews, testemunhas relataram que o caso teve início após o porteiro do prédio ouvir a professora Luciana Arminda, de 45 anos, gritando por ajuda. Vizinhos alegam que Luiz tem um histórico de briga com a mulher e outros moradores do prédio.

A Polícia Militar e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados por volta das 21h30 e isolaram rapidamente a rua. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), cães da PM, uma psicóloga – que auxilia na negociação com o tenente-coronel – e atiradores de elite estão no local.