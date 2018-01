Militantes fazem ato por absolvição de Lula em Goiânia

Marília Noleto, do Estadão Conteúdo

Goiânia – Militantes, integrantes de sindicatos e movimento sociais participam na manhã desta quarta-feira, 24, de ato a favor da absolvição do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva nas ruas do Centro de Goiânia (GO).

A concentração foi em frente ao prédio da Justiça Federal, no Centro da capital, de onde os participantes saíram em passeata.

O grupo passou pela Praça Cívica e, perto das 11 horas da manhã, percorria a Avenida Goiás em direção à Praça do Bandeirante, ponto final da manifestação.

Entre os participantes estão integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Central Única dos Trabalhadores de Goiás (CUT-GO), Movimento Camponês Popular, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) e da União Nacional dos Estudantes, além de integrantes de sindicatos como o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e suas Concessionárias, Permissionárias,Franqueadas,ColigadaseSubsidiáriasno Estado de Goiás (Sintect/GO), Sindisaúde-GO e Sindicato dos Professores de Goiás (Sintego).