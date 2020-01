Michelle Bolsonaro recebe alta neste sábado

A primeira-dama Michelle Bolsonaro receberá alta neste sábado (4) de manhã do Hospital DF Star, ondem passou por um procedimento cirúrgico estético na quinta-feira (2). Ela recebeu uma segunda visita do presidente Jair Bolsonaro na tarde de hoje (3).

Ao final da visita, o cirurgião plástico Régis Ramos conversou com jornalistas no saguão do hospital, ao lado do presidente, para comentar a recuperação da primeira-dama.

“[Ela] está muito bem, superou as expectativas. Poderia ter alta hoje, mas optamos por dar alta amanhã, por volta de 8h, 9h. Já está caminhando, comendo de tudo e muito animada”, informou Ramos.

Michelle passou por três procedimentos estéticos, sendo dois na região do abdome e uma troca das próteses de silicone nos seios.

Na barriga, foram feitas as correções de diástase (afastamento do músculo abdominal) e de uma hérnia umbilical, ocorrência comum em mulheres que passaram por gestações. Já a troca do silicone se deu porque as próteses tinham mais de 10 anos e gerava desconforto na primeira-dama.