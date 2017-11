Michel Temer tem alta do hospital em SP e segue para Brasília

Karla Spotorno, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O presidente Michel Temer (PMDB) teve por volta das 10h desta segunda-feira, 27, do Hospital Sírio-Libanês, localizado na área central de São Paulo, e segue direto para Brasília. Do hospital, Temer partiu de helicóptero e não falou com os jornalistas.

Em breve entrevista à imprensa, o médico do Sírio-Libanês e cardiologista do presidente, Roberto Kalil Filho, explicou que Temer recebeu a recomendação de ter uma “carga horária de trabalho menor nesta semana”.

“A recomendação é cumprir uma agenda um pouco mais leve”, disse o médico. Kalil afirmou que o presidente passa bem e que está mais protegido agora contra o risco de enfarte.

Temer foi internado na noite de sexta-feira, 24, para fazer uma angioplastia em três artérias coronárias. O peemedebista foi submetido a um implante de stent, um tubo minúsculo, expansível, colocado na artéria para melhorar o fluxo sanguíneo para o coração.

As artérias estavam com nível de obstrução ao redor de 90% – em patamares acima de 70%, os médicos já indicam procedimento.