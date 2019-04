Metroviários de SP adiam greve para a próxima semana

São Paulo — Após uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, os funcionários do Metrô de São Paulo decidiram adiar a paralisação geral que estava marcada para esta terça-feira (30). A data definida é 7 de maio.

A determinação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. A categoria tenta entrar em consenso sobre a Campanha Salarial de 2019. Eles defendem aumento salarial e melhores condições de trabalho.

Segundo os trabalhadores, na negociação atual, o Metrô está propondo apenas ajustar a remuneração de acordo com a inflação pelo índice IPC-Fipe nos salários e no VA e VR, sem aumento real.

“O Metrô mantém as medidas que atacam o plano de saúde, com cortes drásticos de verbas destinados ao plano, não apresentou nenhuma proposta ao plano dos aposentados, não quis negociar os critérios da Participação dos Resultados e negou a reivindicação de equiparação salarial”, afirma um comunicado dos funcionários.