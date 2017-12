Metrô terá operação diferenciada em duas linhas neste domingo

São Paulo – Duas linhas do metrô terão mudanças no esquema habitual de operação em função de obras de expansão e de testes neste domingo, dia 10.

A Linha 4-Amarela (Butantã – Luz), operada pela Concessionária Via Quatro, terá todas as estações fechadas das 4h40 às 14h. A interdição total é necessária pra dar continuidade às obras de expansão da futura estação Oscar Freire.

Após às 14h, todas as estações da Linha 4-Amarela serão abertas ao público, porém, para dar continuidade às obras em execução, a circulação dos trens no trecho entre as estações Paulista e Fradique Coutinho ocorrerá por uma única via.

Para atender aos passageiros que habitualmente embarcam nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho, serão disponibilizados ônibus gratuitos do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que circularão por todo o trecho interrompido e farão integração com o Metrô na estação Clínicas, da Linha 2-Verde (Vila Prudente – Vila Madalena).

Já os usuários que fazem transferência para a Linha 4-Amarela nas estações República (Linha 3-Vermelha) e Luz (Linha 1-Azul), deverão seguir viagem até a estação Clínicas pela Linha 2-Verde para acessarem o local de onde partirão os ônibus do Paese, na avenida Dr. Arnaldo, 450.

Na Linha 15-Prata do Monotrilho (Oratório – Vila Prudente) a alteração na operação ocorre em função de testes programados do novo sistema de controle dos trens. As estações Vila Prudente e Oratório permanecerão fechadas das 4h40 às 16h.

Nesse período, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema Paese, que circularão no trecho entre as duas estações até o início da operação.

Para informar sobre as alterações programadas, o Metrô emitirá mensagens sonoras pelos sistemas de som das estações e dos trens, colocará cartazes nas estações das linhas envolvidas e publicará informativos nas redes sociais.