Metrô e CPTM vão operar uma hora a mais com o fim do horário de verão

São Paulo – Os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão circular uma hora a mais na madrugada deste sábado para domingo, 17, quando será encerrado o horário de verão 2019. Os usuários poderão embarcar até a 1h (2h no horário antigo).

A medida valerá para todas as linhas das duas companhias. No domingo, as estações serão abertas às 4h40 no Metrô e às 4h na CPTM, já nos horários ajustados.

De acordo com o Metrô, a operação estendida resultará em 20 viagens extras na Linha 1-Azul, 22 na Linha 2-Verde, 18 na Linha 3-Vermelha e 16 na Linha 15-Prata.

Com o fim do horário de verão, os moradores dos Estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, deverão atrasar seus relógios em uma hora à meia-noite deste sábado, 16.