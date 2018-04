Metrô de SP fecha todas as estações da linha azul por falta de energia

São Paulo – Todas as estações da linha 1-Azul (de Jabaquara a Tucuruvi) do metrô de São Paulo foram fechadas nesta terça-feira (24) por questões de segurança devido à falta de energia elétrica, segundo o perfil oficial do metrô no Twitter.

⚠ Linha 1-Azul: TODAS as estações da linha serão FECHADAS por questões de segurança, devido à falta de energia elétrica. Operação PAESE com ônibus gratuitos acionada. Se possível utilize trajetos alternativos — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) April 24, 2018

Mais cedo, o metrô tinha anunciado que algumas estações estavam fechadas e que haveria ônibus gratuitos fazendo o trajeto.

As linhas 2-Verde e 3-Vermelha operavam com velocidade reduzida por causa dos problemas na linha azul.

A pane ocorre no mesmo dia que a operação do metrô completa 50 anos. A companhia foi fundada em 24 de abril de 1968, e os primeiros trens começaram a circular meses depois, justamente na linha 1-Azul.

Nas redes sociais, os passageiros reclamavam das filas e da falha no serviço, e não deixaram passar a ironia da pane ter ocorrido no mesmo dia do aniversário do metrô:

Tenho certeza que essas pessoas estão comemorando os 50 anos de metro com 3 catracas, falha elétrica na linga azul e metros LOTADOS, super felizes #50anosdemetrodebosta @SPSobreTrilhos @metrosp_oficial pic.twitter.com/WIFUgI5cza — Rhaisa Trombini (@1998Asiahr) April 24, 2018

Metrô celebrando 50 anos com a mesma merda de serviço de sempre, linha azul sem energia! Metrô, 50 anos cagando na nossa cabeça! #somostodosmetro pic.twitter.com/IUfXYfU8le — Renato Godoi (@Renato_Godoi_M) April 24, 2018

Vamos comemorar os 50 anos do @metrosp_oficial com falta de energia e mais um dia sem ir pra faculdade por causa disso!! Parabéns, metrô — Lily (@lilturchet) April 24, 2018