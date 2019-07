Menos intenso, frio volta a São Paulo nesta semana

Depois de uma semana seca e de temperaturas amenas, a passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo volta a derrubar as temperaturas.

O frio desta semana em São Paulo não será tão intenso quanto o que foi registrado há duas semanas com a madrugada mais fria do ano, no domingo, 7, com termômetros marcando 6,5ºC. Mas os termômetros vão registrar temperaturas baixas.

De acordo com Fabiana Weikamp, meteorologista da Climatempo, na quarta-feira, 17, a frente fria se afasta para o oceano, entretanto os ventos úmidos ainda devem causar muita névoa na capital paulista. Não há previsão de chuvas significativas na capital, mas pode chuviscar no litoral.

A partir de quinta-feira, a cidade de São Paulo volta a apresentar aumento nas temperaturas, principalmente durante a tarde. “Vamos continuar a sentir frio durante as noites e madrugada, mas a tendência até o fim de semana é que a cada dia a temperatura suba mais durante a tarde”, explicou.

Operação baixas temperaturas

Diante da perspectiva de uma nova onda de frio, uma força-tarefa da Prefeitura vai ampliar o atendimento e acolhimento à população em situação de rua na cidade.

Segundo a Prefeitura, serão criadas 272 novas vagas emergenciais para receber essas pessoas. As vagas serão criadas em cinco locais: no bairro Casa Verde e em quatro clubes municipais.

As ações de abordagem e recolhimento das equipes de assistência social serão reforçadas com mais dez veículos e quatro ônibus para o transporte das pessoas em situação de rua aos alojamentos e centros de acolhida. Os ônibus estarão posicionados em quatro regiões: Sé, Mooca, Santo Amaro e Santana.

Previsão do tempo para os próximos dias na cidade de São Paulo

Quarta-feira, 17: máxima de 17ºC e mínima de 9ºC

Quinta-feira, 18: máxima de 19ºC e mínima de 11ºC

Sexta-feira, 19: máxima de 21ºC e mínima de 11ºC