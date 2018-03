Menina morre com tiro na cabeça após tentativa de assalto no Rio

Rio – Uma criança de apenas dois anos de idade morreu após levar um tiro na cabeça na manhã deste sábado, 31, em Conceição do Jacareí, no município de Mangaratiba, no litoral sul fluminense. A menina teria sido atingida quando a família sofreu uma tentativa de assalto e os bandidos atiraram contra o carro em que viajavam.

Segundo o comando do 33º Batalhão de Polícia Militar, de Angra dos Reis, uma equipe policial que fazia patrulhamento em Conceição do Jacareí foi acionada pela família da criança. Uma das vítimas contou que criminosos armados o abordaram e atiraram contra o automóvel, deixando sua filha ferida.

A menina foi levada para uma unidade hospitalar da região, sendo transferida em seguida para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, bairro da zona oeste do Rio. Os médicos tentaram salvar a criança, mas a menina não resistiu ao ferimento e morreu no hospital, informou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Agentes fazem buscas na região conhecida como Morro do Chapéu, também em Mangaratiba, para tentar prender os autores do crime.