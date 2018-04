Menina de 11 anos é estuprada por 14 homens em Praia Grande, litoral de SP

Uma menina de apenas 11 anos foi estuprada por 14 homens na cidade de Praia Grande, localizada no litoral de São Paulo. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a Polícia Civil já está investigando o caso.

A ocorrência foi registrada neste domingo, 22, como estupro de vulnerável na delegacia da Praia Grande. A Secretaria da Segurança Pública informou que a vítima vai passar por exames do Instituto Médico Legal (IML) e que a menina foi ouvida pela autoridade policial, com apoio de membros do Conselho Tutelar.