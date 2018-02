Meirelles reafirma que tomará decisão sobre candidatura em abril

Rio – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou nesta sexta-feira, 2, que tomará uma decisão sobre sua candidatura à Presidência da República no limite do prazo legal para se desincompatibilizar do cargo. “Vou tomar essa decisão na data legal do começo de abril”, afirmou Meirelles, em palestra a empresários na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Sem citar diretamente a candidatura, Meirelles disse que “muita coisa vai depender se, de fato, a economia consolidou o crescimento”, com aumento da sensação de bem-estar por parte da população. Até isso acontecer, Meirelles disse que estará “100% dedicado ao trabalho”. “Minha ideia é não pensar nesse assunto, não me desviar”, afirmou.

O ministro, que foi lançado pré-candidato pelo PSD, lembrou de 2010, quando foi convidado para compor a chapa, como vice-presidente, com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Segundo Meirelles, ele só anunciou (e, de fato, só tomou) a decisão em 31 de março, limite legal para deixar os caros públicos.