Meirelles negocia candidatura a presidente pelo MDB, dizem fontes

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estuda a possibilidade de se filiar ao MDB para concorrer à Presidência da República, disseram duas fontes a par das negociações. Meirelles tem enfrentado dificuldades para se viabilizar no PSD, seu atual partido. No MDB, a avaliação é de que Meirelles tem como construir uma boa narrativa, já que é um dos principais responsáveis pela melhora da economia.

No MDB, partido do presidente Michel Temer, há incômodo com as movimentações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que será lançado à sucessão presidencial pelo DEM nas próximas semanas. O ministro da Fazenda vinha negociando concorrer pelo DEM, mas encerrou as conversas quando viu a movimentação de Maia, disse uma dessas fontes.

Meirelles, no entanto, só se filiará ao MDB se tiver a garantia de que Michel Temer não concorrerá à Presidência porque avalia que não teria sentido disputar a indicação internamente, disse uma das fontes.

O MDB quer garantir na campanha eleitoral o protagonismo do fim da recessão. Há ala que defende candidatura de Temer para sustentar este legado e outra que busca a filiação de Meirelles.

Há alguns meses, os emedebistas vêm sondando o ministro da Fazenda, mas agora partiram para ofensiva, já que o ministro enfrenta resistências no PSD. O PSD aumentou a resistência ao nome de Meirelles após resultado do DataFolha em que o ministro aparece com 1% (2% em cenário sem Lula), disse uma fonte da cúpula da sigla.

Meirelles e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ainda mantêm contato próximo, mas Kassab tem dito que não fará loucuras para viabilizar o nome do ministro da Fazenda.

Procurado, o Ministério da Fazenda não quis comentar as movimentações políticas de Meirelles.