Meirelles: Morte de Marielle mostra necessidade de intervenção

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira, 15, que o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) é “absolutamente inaceitável” e mostra a necessidade de intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro.

“Não há dúvida de que isso deve ser coibido, os criminosos devem ser punidos. É um sinal preocupante quando se começa a misturar violência de roubos e tráfico com violência política. Isso não caminhou bem em outros países que caminharam nessa direção”, disse, em entrevista ao jornalista José Luiz Datena, da Rádio Bandeirantes.

A vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL), de 38 anos, foi morta a tiros na noite de quarta dentro do carro em que seguia para casa. O ataque à Marielle ocorreu na Rua Joaquim Palhares, no centro do Rio. Ela voltava de um evento na Lapa quando foi atingida. O homem que dirigia o carro que levava a vereadora também morreu baleado.

Marielle ficou conhecida como militante do movimento negro e de direitos humanos, com denúncias recentes de violência policial contra moradores de favelas no Rio.