Meirelles e Dyogo deixam reunião com Maia sobre Previdência

Brasília – Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, deixaram na manhã desta quinta-feira, 4, a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, após cerca de duas horas de reunião para tratar da reforma da Previdência. Os ministros saíram do local sem falar com os jornalistas.

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, também participa do debate e continua em reunião na casa de Maia.

Conforme calendário já anunciado, a votação da reforma da Previdência na Câmara está marcada para o dia 19 de fevereiro.

Mas o presidente da Casa quer começar as discussões sobre a matéria ainda antes do carnaval, no dia 5 de fevereiro.