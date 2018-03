Meirelles é cotado para ser vice de Alckmin nas eleições

São Paulo – Da lista de possíveis presidenciáveis para as eleições de 2018, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (PSD), que pontua apenas 1% nas intenções de voto segundo o último Datafolha, pode se tornar o vice-candidato na chapa presidencial liderada pelo governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB). As informações são da colunista Eliane Catanhêde, do jornal O Estado de S. Paulo.

As negociações, segundo a jornalista, podem ter avançado na última sexta-feira (2) durnte encontro do presidente Michel Temer com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos principais nomes para definir os rumos da disputa no pleito deste ano.

Há algumas semanas, Meirelles admitiu que estaria cogitando entrar na corrida pelo Palácio do Planalto neste ano. Na semana passada, participou até do Programa do Ratinho, no SBT, e tratou de temas como qualquer pré-candidato.

Apesar das investidas do ministro, que tem no seu portfólio a saída da mais longa recessão do país, seu partido não tem dado muita importância para uma eventual candidatura. Ao mesmo tempo, o PSD costura um acordo com os tucanos para levar o posto de vice-governador do estado de São Paulo em uma eventual chapa com João Doria (PSDB).

A aposta das principais consultorias políticas do país é de que um nome de centro se torne mais competitivo para as eleições de 2018 conforme as campanhas comecem. Nesse aspecto, Alckmin, que tem no máximo 7% das intenções de voto, é o nome mais forte por ora para esse posto.