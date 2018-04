Meirelles diz que deixará Fazenda até dia 6, mas não garante candidatura

Brasília – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que se filiou nesta terça-feira, 3, ao MDB, disse que deixará a pasta “até sexta-feira”, mesmo sem a garantia de que será o candidato à Presidência pelo partido.

“Estamos, no momento, entrando no partido e coloco meu nome à disposição do partido para discutirmos os próximos passos”, disse, em coletiva de imprensa após o evento na sede do MDB, em Brasília, que contou com a participação de caciques do partido, incluindo o presidente Michel Temer.

Sobre sua saída da Fazenda, mesmo sem garantia, Meirelles disse inicialmente que essa seria uma decisão a ser tomada nos “próximos dois dias”, mas depois, diante ainsistência dos repórteres, admitiu: “devo ficar até a sexta-feira, essa é a data definida”.

Meirelles reiterou que tem “um projeto de candidatura à Presidência”, mas que a composição da chapa que concorrerá pelo partido ainda será discutida e levará em conta pesquisas.

“Vamos aguardar”, afirmou, completando que considera essa decisão “um pouco cedo dentro do processo eleitoral”. “Agora entrando no partido, vamos discutir quais os próximos passos e evidentemente qual a melhor composição partidária”, destacou. “É importante que isso (candidatura) tenha sucesso eleitoral.”

Operação Skala

Questionado se a Operação Skala, que chegou a prender pessoas próximas a Temer, seria um ponto a seu favor para ser o cabeça de chapa no lugar do presidente, Meirelles afirmou que “isso não está sendo objeto de discussão neste momento”.

“Na medida em que a definição dos candidatos de partido vai ocorrer na convenção, no mês de agosto, quando estiver se aproximando teremos essa definição”, disse Meirelles.

Reconhecimento

Tentando se esquivar de respostas mais assertivas sobre a candidatura do MDB, Meirelles disse queo importante é que “se reconheça o que aconteceu no País, na economia” e afirmou que esse legado tem que ser defendido.

Na avaliação do ministro, ainda é um pouco cedo dentro do processo eleitoral para que a população reconheça o crescimento dessa “sensação de bem-estar”.

“É muito importante que aguardemos para que aconteça o inevitável, que o crescimento econômico e da renda aumente cada vez mais a sensação de bem-estar da sociedade e isso vai se refletir nos índices (eleitorais)”, avaliou.

Meirelles disse que sua meta é “poder contribuir com o País”. “O importante é isso: o meu compromisso de fato de servir ao País. Já o fiz em outras posições”, destacou lembrando, por exemplo, sua passagem pelo Banco Central. Meirelles foi presidente da autoridade monetária durante todo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante seu discurso no ato de filiação, o ministro, inclusive, usou uma frase que era bastante utilizada pelo ex-presidente petista de que o país só seriajusto “quando o filho do operário tiver as mesmas oportunidades de um filho de um médico”. “E igualdade de oportunidades não é uma bandeira da esquerda ou da direita”, alfinetou.