Meirelles diz que ainda não decidiu quem será seu vice

São Paulo – O pré-candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira, 30, que ainda não decidiu quem vai ocupar o posto de vice na sua chapa.

A declaração foi dada rapidamente a jornalistas, enquanto ele chegava para participar de evento em São Paulo, promovido pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

O evento, marcado para começar às 20h15, consiste em um debate com os pré-candidatos. Todos foram convidados, mas apenas três vão participar: Geraldo Alckmin (PSDB), João Amoêdo (Novo) e o próprio Meirelles.

No debate, serão feitas as mesmas perguntas a cada um dos pré-candidatos. Os questionamentos foram elaborados pelo CLP, a partir de estudo feito pela instituição em parceria com a consultoria Mackenzie. Os temas das perguntas serão saúde, educação, desenvolvimento econômico, reforma política, reforma da Previdência e gestão de pessoas no setor público.