Mega-Sena: Veja o resultado do concurso 2015, de R$ 104 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou ontem à noite na cidade de Vinhedo (SP), o sorteio do concurso n° 2.015 da Mega-Sena. O prêmio estimado em R$ 104 milhões saiu para uma única aposta de Curitiba. Os números sorteados foram: 17 – 18 – 27 – 32 – 39 – 58 .

Cento e 30 apostadores acertaram a quina e levam um prêmio de R$ 51.593,19 cada. Mais de 12,5 mil bilhetes acertaram quatro números e ganham cada um R$ 762,98.

O prêmio previsto para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (21), é de R$ 3 milhões. A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.