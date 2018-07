MEC prevê concluir nova política de educação especial até agosto

São Paulo – O Ministério da Educação (MEC) está discutindo uma revisão da Política Nacional de Educação Especial e prevê concluir o novo plano até o próximo mês. Essa mudança tem mobilizado entidades, preocupadas com as mudanças que podem ser feitas, como eventual redução da ênfase da inclusão de estudantes com deficiência nas escolas regulares.

O MEC, em nota, disse que é necessário atualizar a política, alterada pela última vez em 2008, para adequá-la às “novas legislações e terminologias decorrentes dos últimos dez anos”. Para a revisão, foram contratadas consultorias especializadas, que por dois anos percorreram todas as regiões do País para identificar as demandas. A pasta não informou quais são as novas diretrizes que podem vir a ser adotadas.

Entre os pontos identificados, está o baixo porcentual de crianças matriculadas no Atendimento Educacional Especializado (AEE) – só 37,6% das que têm deficiência. Para especialistas, no entanto, nem todo aluno com necessidade educativa especial precisa, necessariamente, do AEE e não deve haver um sistema paralelo ao regular. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.