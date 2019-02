MEC pede para que escolas filmem alunos cantando o hino nacional

São Paulo — O Ministério da Educação (MEC) enviou nesta segunda-feira (25) um email a instituições de ensino do país solicitando que no início do ano letivo, diretores organizem os alunos para cantar o hino nacional.

O email pede ainda que seja lida para as crianças uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez, que termina com o slogan do governo “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.”

“Brasileiros! Vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores, em benefício de você, alunos, que constituem a nova geração. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!”.

Também é solicitado que estes momentos sejam gravados e enviados para o governo, especificando inclusive o tamanho máximo do arquivo.

A mensagem deve conter o nome da escola, o número de alunos, de professores e de funcionários. Escolas particulares também receberam o pedido.

Segundo o MEC informou, por meio de nota, a atividade faz parte da “política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais”.

Segundo o Ministério, o email não é uma ordem, mas uma orientação. “Para os diretores que desejarem atender voluntariamente o pedido do ministro, a mensagem também solicita que um representante da escola filme (com aparelho celular) trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino”, diz a nota.

O MEC não esclareceu se a mensagem foi enviada para todas as instituições de ensino do país.

A oposição já reage ao episódio. No Twitter, Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL, chamou a informação de “gravíssima” e disse que vai denunciar Vélez por crime de responsabilidade:

“O ministro da Educação se usa do lema de uma campanha para fazer doutrinação em massa nas escolas. Ministro, não é esse o seu papel”.