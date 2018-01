MEC libera o calendário do Enem 2018; veja as datas

São Paulo – Além de liberar a consulta das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017, o Ministério da Educação (MEC) divulgou o calendário do Exame deste ano.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (18), o MEC informou que os participantes poderão se inscrever na prova entre os dias 7 e 18 de maio.

Veja o cronograma do Enem 2018

Publicação do edital: 21 de março

Pedido de isenção e justificativa de ausência: 2 a 11 de abril

Inscrições: 7 a 18 de maio

Realização da prova: 4 e 11 de novembro