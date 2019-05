MEC faz corte de 36% em verba de escola federal do Rio

Rio — Diretores do Colégio Pedro II, um dos mais tradicionais do país, divulgaram nota apontando para o risco de “implicações devastadoras” à instituição a partir do corte de 36,37% do orçamento de custeio previsto para este ano. A redução de verba foi anunciada pelo Ministério da Educação.

Em nota, os diretores do colégio – única e mais antiga instituição federal de ensino básico do País – informam que o corte será de R$ 18,57 milhões.

“Além de expressiva, a redução do orçamento, por ser abrupta, inviabilizará o planejamento que foi elaborado antecipada e cautelosamente pelos dirigentes dessa instituição”, diz parte do texto, divulgado na tarde de quinta-feira, 2.

Segundo os diretores do Pedro II, o colégio vem sofrendo contingenciamento de recursos desde 2014, e a nova redução irá afetar a execução de projetos pedagógicos.

“Deparamo-nos hoje com o informe desse corte orçamentário que, devido a sua magnitude, terá implicações devastadoras, trazendo danosas consequências para a manutenção de nossa Instituição”, prossegue o documento.

O texto afirma ainda que os diretores não irão negligenciar o “dever de gerir o bem público com responsabilidade, transparência e respeito à legislação vigente”. Mas alerta para “os grandes riscos que todos corremos com esse corte”.